Приехал в Киев за поясом! Дерзкое заявление претендента на титул чемпиона WBA

В понедельник, 15 ноября, в столицу Украины прибыл официальный претендент на звание чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Луис Консепсьон. 36-летний панамец сразу по прилету поделился ожиданиями от поединка с украинским боксером Артемом Далакяном.
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"Я полностью доволен своей подготовкой к бою и работой моей команды.
Уважаю Далакяна, он по праву является действующим чемпионом мира и очень техническим боксером.
Но я приехал для того, чтобы продемонстрировать свой лучший бокс и забрать чемпионский титул из Украины", – заявил Луис Консепсьон в интервью Union Boxing Promotion.
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Отметим, что Далакян завоевал титул WBA в 2018 году, победив в США американца Брайана Вилорию.
Всего на счету Далакяна 20 побед (14 – нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. В рейтинге boxrec среди боксеров наилегчайшего веса украинец занимает седьмое место.
Панамский боксер Консепсьон дебютировал на профессиональном ринге 21 марта 2006 года. Всего панамец провел 48 боев, в 39 поединках он одержал победу, а в 28 – досрочно. 7 февраля 2020 года в бою за звание временного чемпиона мира WBA Луис победил техническим нокаутом Робера Барреру.
Бой Далакян – Консепсьон состоится в субботу, 20 ноября, в Выставочном комплексе ACCO International.
Смотрите проморолик к поединку Далакян – Консепсьон
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