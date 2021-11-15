Приехал в Киев за поясом! Дерзкое заявление претендента на титул чемпиона WBA

В субботу, 20 ноября, любителей бокса ожидает мегапоединок в Киеве – действующий чемпион WBA Артем Далакян будет защищать титул в схватке против панамца Луиса Консепсьона

Артем Далакян vs Луис Консепсьон / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 15 ноября, в столицу Украины прибыл официальный претендент на звание чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Луис Консепсьон. 36-летний панамец сразу по прилету поделился ожиданиями от поединка с украинским боксером Артемом Далакяном.

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"Я полностью доволен своей подготовкой к бою и работой моей команды. Уважаю Далакяна, он по праву является действующим чемпионом мира и очень техническим боксером. Но я приехал для того, чтобы продемонстрировать свой лучший бокс и забрать чемпионский титул из Украины", – заявил Луис Консепсьон в интервью Union Boxing Promotion.

Артем Далакян проведет бой против Луиса Консепсьона / Фото: XSport

Отметим, что Далакян завоевал титул WBA в 2018 году, победив в США американца Брайана Вилорию.

Всего на счету Далакяна 20 побед (14 – нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. В рейтинге boxrec среди боксеров наилегчайшего веса украинец занимает седьмое место.

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Далакян vs Перес / Фото: ua-football

Панамский боксер Консепсьон дебютировал на профессиональном ринге 21 марта 2006 года. Всего панамец провел 48 боев, в 39 поединках он одержал победу, а в 28 – досрочно. 7 февраля 2020 года в бою за звание временного чемпиона мира WBA Луис победил техническим нокаутом Робера Барреру.

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Бой Далакян – Консепсьон состоится в субботу, 20 ноября, в Выставочном комплексе ACCO International.

Смотрите проморолик к поединку Далакян – Консепсьон

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