Отключился от войны! За границей Усик перестал следить за событиями в Украине

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас готовится к реваншу с Энтони Джошуа.

В начале войны он записался в тероборону, но затем покинул Украину ради чемпионского поединка. И признался, что не особо уже следит за событиями на Родине.

"Продолжаются боевые действия. Враг наступает, но наши бойцы держатся. Я вам хочу сказать, что я немного отключился от этого. Много моих друзей и коллег попросили меня не читать новости. То, что мне нужно, я узнаю от своих друзей, которые остались там.

Я вернулся к тренировкам, потому что большое количество людей сказали мне, что я лучше помогу Украине, если начну подготовку к бою, нежели буду находиться в теробороне или в Киеве.

Мы подумали с командой и приняли решение, что такими действиями мы больше поможем стране и тем людям, которые нуждаются в помощи", – сказал Александр Усик в интервью Blockasset.