Интрига от Усика: украинского боксера готовит новый тренер

Фотографии совместных тренировок опубликовала в Instagram супруга украинского боксера Екатерина.
На снимках видно, что в совместных занятиях с Александром Усиком принимает участие старший сын пары Кирилл. Обе фотографии Екатерина оформила в патриотическом стиле со словами "Слава Украине" и сердечком в "сине-желтых" цветах.
Далее по теме
Кстати, Усик-младший не впервые помогает отцу с подготовкой. Недавно Александр Усик учил Кирилла, как нужно рубить дрова.
Отметим, место тренировок чемпиона мира пока держится в секрете. Команда Александра Усика старается оградить его от излишнего внимания.
Боксер отказался от общения с прессой, чтобы думать исключительно о поединке с Джошуа, который должен состояться 23 июля.
Напомним, что старший сын Александра Усика Кирилл пока не думает себя связывать с боксом. Он занимается в футбольной школе киевского клуба Второй лиги "Левый берег".
Читайте также: