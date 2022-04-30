Только Усик! Промоутер Фьюри надеется организовать мегафайт с украинцем

Старейшина промоутерского цеха Боб Арум не оставляет надежд организовать бой между двумя сильнейшими боксерами современности – Фьюри и Усиком

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Своим неожиданным уходом из профессионального бокса Тайсон Фьюри спутал все карты Бобу Аруму.

90-летний промоутер рассчитывал организовать мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира между Цыганским королем и победителем реванша Усик – Джошуа. Причем, Арум явно симпатизирует украинцу и мечтает о поединке Фьюри именно с Усиком.

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"Усик был бы лучшим боксером, с которым только бился Тайсон. Как Цыганский король справлялся бы с этим? Я не знаю. В боксе есть правило – хороший большой парень победит хорошего маленького парня. Но нужно на это посмотреть. Усик – выдающийся боец. Джошуа хорош, но удивительным его назвать нельзя", – цитирует Арума FightHype.com.

Добавим, что глава промоутерской компании Боб Арум напомнил, что согласно действующему контракту Фьюри должен провести еще два поединка. Но окончательное решение все равно за Цыганским королем.

Тайсон Фьюри вернется в ринг ради боя с Усиком / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Отметим, что пока Фьюри поставил свою карьеру на паузу, Александр Усик готовится к реваншу с Джошуа, которыйф должен состояться 23 июля.