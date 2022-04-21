Усик отказался от общения с прессой – боксер назвал причину

Украинский чемпион в супертяжелом весе всерьез сосредоточен на бое против Энтони Джошуа

Александр Усик / Фото: Instagram

В июле должен состояться бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В сентябре прошлого года украинец одолел AJ и забрал чемпионские пояса по версии WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе.

Усик уже начал подготовку к поединку. Украинец настолько сконцентрирован на битве с Джошуа, что даже не задумывается о дальнейших соперниках. Вероятными оппонентами Усика могут стать Фьюри или Уайт, которые сойдутся в эту субботу.

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"Сейчас я готовлюсь к своему второму бою против Энтони Джошуа. Вот на чем сейчас сосредоточен. И буду даже лучше подготовлен к нему, чем к первому поединку. Стараюсь изолироваться от всех и просто думать про бой. Сейчас вообще не общаюсь с прессой, но для немецких фанатов сделал исключение".

Напомним, что бой против Джошуа был на грани срыва из-за войны в Украине. В первые дни после полномасштабного вторжения России Александр вернулся на родину и вступил в ряды терробороны.

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Впрочем, в конце марта Усик все же покинул Украину ради подготовки к бою. Боксер считает, что победой над Энтони он может принести стране куда больше пользы.