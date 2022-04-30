Інтрига від Усика: українського боксера готує новий тренер

Фотографії спільних тренувань опублікувала в Instagram дружина українського боксера Катерина.
На знімках видно, що у спільних заняттях із Олександром Усиком бере участь старший син пари Кирило. Обидві фотографії Катерина оформила у патріотичному стилі зі словами "Слава Україні" та сердечком у "синьо-жовтих" кольорах.
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До речі, Усик-молодший не вперше допомагає батькові з підготовкою. Нещодавно Олександр Усик вчив Кирила, як треба рубати дрова.
Зазначимо, місце тренувань чемпіона світу поки що тримається в секреті. Команда Олександра Усика намагається захистити його від зайвої уваги.
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Нагадаємо, що старший син Олександра Усика Кирило поки що не думає себе пов'язувати з боксом. Він займається у футбольній школі київського клубу Другої ліги "Лівий берег".
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