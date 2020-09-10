Обидчик Постола: "Я чересчур сильный и для Ломаченко, и для Лопеса"

С интересным заявлением засветился американский боксер Хосе Рамирес, который выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Чемпион мира по версиям WBC и WBO в конце лета победил Виктора Постола, а теперь порассуждал о своих шансах против другого украинца – Василия Ломаченко. К слову, Постол рассказал о причинах поражения Рамиресу в чемпионском бою.

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28-летний Хосе, который живет в Калифорнии, с уверенностью заявил, что побил бы и Василия, и его будущего соперника – Теофимо Лопеса. Напомним, боксеры легкого веса (до 61,2 кг) проведут объединительный бой 17 октября. Слова Рамиреса об этом противостоянии приводит YouTube-канал Fight Hub TV:

"На таком уровне шанс на победу есть у каждого. Лопес – молодой и взрывной, Ломаченко – очень уверенный в себе, техничный и очень опытный. Считаю, что у Теофимо есть отличные шансы. Он может хорошо попасть или показать то, с чем Ломаченко еще никогда не сталкивался. Это будет очень интересный бой. Думаю, шансы 50 на 50. Я же должен сфокусироваться на том, что подсказывает мне мое тело. Если бы говорили о бое с Лопесом год назад, то я бы не торопился со своими делами. Я побил бы и Ломаченко, и Теофимо. Думаю, я слишком силен для них. Я даю своему телу вырасти, поскольку планирую подниматься в полусредний дивизион".

Интересно, что на чемпионате мира среди любителей в 2011 году Ломаченко победил Рамиреса со счетом 16:9. Узнайте, что соперник Ломаченко даже не называет имени украинского боксера. Смотрите, как Василий получил награду лучшего боксера 2019 года:

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