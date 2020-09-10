"Я хочу забыть о нем после боя": соперник Ломаченко даже не называет имени украинского боксера

С приближением объединительного боя в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, который назначен на 17 октября, стороны активизировались. Украинец и американец происхождением из Сальвадора проводят тренировки в США и периодически дают комментарии. Тем временем, появились первые кадры из американского лагеря Ломаченко.

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23-летний Лопес, который давно пускает стрелы в адрес чемпиона мира по трем версиям, в интервью Yahoo Sports объяснил, почему не любит Василия и хочет его побыстрее забыть:

"Лично мне не нравится этот парень и то, как он себя подает. Он – высокомерный. Я не хочу делать ему рекламу, даже произнося его имя. В каждом интервью, которое я даю или давал в течение последнего времени, меня спрашивают об этом парне. Но его имя не связано с моей карьерой, и после этого боя я не хочу больше слышать о нем или говорить о нем".

Зато Теофимо не упустил возможности прорекламировать самого себя:

"Я еще даже не в самом расцвете сил. Я еще не начал подъем. Верьте мне, когда я вам говорю. В этом путешествии мне предстоит еще много всего".

Накануне Ломаченко высказался о бое с Лопесом: "Он съест свои слова, а я привезу пояса в Украину".

Смотрите, как Василий на авто занимался дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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