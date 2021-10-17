Обидчик Ломаченко хотел заразить коронавирусом соперника и его жену

Австралийский легковес Джордж Камбосос обвинил в коварном поведении американца Теофимо Лопеса

Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Джордж Камбосос подозревает Теофимо Лопеса в том, что тот пытался специально заразить его коронавирусом.

Напомним, летом Лопес заболел COVID-19, из-за чего его поединок с Камбососом перенесли. Но контакты между лагерями продолжались.

Реклама

"У Лопеса был обнаружен коронавирус, и кто-то из его команды мог подхватить заболевание. Все могли заболеть. Я не хотел заразиться коронавирусной инфекцией, но, самое важное, я хотел уберечь свою беременную жену. Все, что мы говорили им, так это держаться от нас подальше".

"Но члены команды Лопеса хотели сделать фото со мной, что я категорически отказывался делать. Я говорил: "Хватит пытаться меня подловить и показаться умнее. Случаи COVID-19 обнаружены в вашей команде". На этом все и завершилось", – заявил Камбосос каналу Behind The Gloves.

Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос

"И еще одно – я никогда не видел мать Лопеса, не то что уж кричал в ее адрес что-то. Единственное, что я бы сделал – так это пожал бы ей руку", – добавил Камбосос.

Ожидается, что бой Лопес – Камбосос, переносившийся уже энное количество раз, состоится 27 ноября.

Ранее Лопес обвинил Камбососа в том, что тот накричал на его маму.

Реклама