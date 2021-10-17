17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Обидчик Ломаченко хотел заразить коронавирусом соперника и его жену

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
17 октября, 19:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Австралийский легковес Джордж Камбосос обвинил в коварном поведении американца Теофимо Лопеса
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Джордж Камбосос подозревает Теофимо Лопеса в том, что тот пытался специально заразить его коронавирусом.

Напомним, летом Лопес заболел COVID-19, из-за чего его поединок с Камбососом перенесли. Но контакты между лагерями продолжались.

Реклама

"У Лопеса был обнаружен коронавирус, и кто-то из его команды мог подхватить заболевание. Все могли заболеть. Я не хотел заразиться коронавирусной инфекцией, но, самое важное, я хотел уберечь свою беременную жену. Все, что мы говорили им, так это держаться от нас подальше".

"Но члены команды Лопеса хотели сделать фото со мной, что я категорически отказывался делать. Я говорил: "Хватит пытаться меня подловить и показаться умнее. Случаи COVID-19 обнаружены в вашей команде". На этом все и завершилось", – заявил Камбосос каналу Behind The Gloves.

Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос

"И еще одно – я никогда не видел мать Лопеса, не то что уж кричал в ее адрес что-то. Единственное, что я бы сделал – так это пожал бы ей руку", – добавил Камбосос.

Ожидается, что бой Лопес – Камбосос, переносившийся уже энное количество раз, состоится 27 ноября.

Ранее Лопес обвинил Камбососа в том, что тот накричал на его маму.

Реклама

"Я этого не прощу. Я не убью его, потому что у него есть дети. Но я сломаю этому парню шею", – пригрозил австралийцу Теофимо, в своем последнем поединке, год назад, одолевший Василия Ломаченко и ставший абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Днепр-1
11
16:12
22
4
Ворскла
10
19:7
21
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Воскресенье, 17 октября
0:0
Видео О матче
19:30
Смотри на:
Понедельник, 18 октября
19:30
Смотри на:
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять