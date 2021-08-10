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Новорожденная дочь Тайсона Фьюри при смерти

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 августа, 20:11
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что его новорожденная дочь Афина находится в реанимации и попросил молиться за нее
Дочь Тайсона Фьюри в реанимации
Дочь Тайсона Фьюри в реанимации / Фото: Instagram

Девочка появилась на свет 8 августа, но спустя два дня ее вернули в отделение интенсивной терапии. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Фьюри, который недавно подтвердил дату боя против Уайлдера, опубликовал фото в Instagram и написал: "Малышка Афина снова в отделении интенсивной терапии. Пожалуйста, помолитесь за нее".

Кстати, сам Тайсон Фьюри едва выкарабкался после рождения. Будущая зведа бокса появился на свет на семь недель раньше срока, и врачи не верили, что он выживет.

"Он родился с весом всего в 450 граммов. Врач сказал, что он, вероятно, не выживет, он очень слаб. Я сказал всем врачам, что он не будет маленьким, я сказал, что он будет почти 213 см ростом, 127 кг весом и следующим чемпионом мира в супертяжелом весе", – рассказывал как-то его отец Джон Фьюри и признался, почему выбрал для сына именно такое имя.

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Афина стала шестым ребенком в семье Тайсона и его супруги Пэрис. Супруги уже воспитывают дочерей Венесуэлу и Валенсию, а также троих сыновей Принца Тайсона Фьюри II, принца Адониса Амазия и Принц Джона Джеймса.

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О
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3
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6
6
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3
3:2
6
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Шахтер
3
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6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
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3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
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Мариуполь
3
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3
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1
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0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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