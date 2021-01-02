Тайсон – не настоящее имя Фьюри: почему звезда бокса изменил свое имя

Британский боксер Диллиан Уайт сделал удивительное заявление: Тайсон – не настоящее имя его соотечественника Фьюри. На самом деле обидчика Владимира Кличко зовут Люк, а имя он сменил в честь Майка Тайсона, чтобы казаться более брутальным.

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"Мое настоящее имя – Диллиан. Я знаю, что его настоящее имя – Люк. Он изменил его на Тайсон, чтобы заставить себя звучать жестче. Люди могут немного взглянуть в интернете и убедиться в этом сами. В боксе имя Тайсон гораздо более продаваемо, чем Люк.

Многое из того, что Тайсон делает и говорит, – это игра, вы никогда не можете воспринимать то, что он говорит, серьезно", – считает Уайт.

Интересно, что "Цыганский король" в прошлом рассказывал, что его второе имя – Люк, но не упомянул, что это его первое имя.

А вот отец боксера Джон Фьюри утверждает, что выбрал сыну имя Тайсон, так как он был борцом с рождения. Будущий чемпион появился на свет на семь недель раньше срока.

"Он родился с весом всего в 450 граммов. Врач сказал, что он, вероятно, не выживет, он очень слаб. Я сказал всем врачам, что он не будет маленьким, я сказал, что он будет почти 213 см ростом, 127 кг весом и следующим чемпионом мира в супертяжелом весе. Я подумал: "Есть только одно имя, подходящее для него, он упорно боролся, чтобы жить в этом мире", – рассказал Фьюри-старший в документальном фильме "Тайсон Фьюри – Цыганский король".

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Отметим, что Тайсон Фьюри появился на свет 12 августа 1988 года. К тому моменту Майк Тайсон уже владел титулом абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье:

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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