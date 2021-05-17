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Непобежденный украинский боксер стал свободным агентом, чтобы драться за чемпионский пояс

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 мая, 10:19
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Призер Олимпийский игр Тарас Шелестюк расторг соглашение со своим промоутером и теперь намерен побороться за чемпионский пояс
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк заявил, что расторг соглашение со своим промоутером. Теперь 35-летний спортсмен готов побороться за чемпионский пояс.

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"У меня есть большие новости для боксерского мира. Мое соглашение с промоутером было расторгнуто, и теперь я официально стал свободным агентом. Это новая глава, я готов к большим боям и с нетерпением жду возможности стать чемпионом мира.

Я все еще непобежденный, у меня 18 побед, 10 из них – нокаутом. Я призер Олимпиады, чемпион мира с более чем 400 боями на любительском ринге. Благодарю вас за поддержку", – написал Шелестюк на своей странице в Instagram.

Отметим, что с 2017 по 2021 год Шелестюк провел только три поединка. Последний раз украинец выходил в ринг больше года назад, когда победил единогласным решением судей Луиса Альберто Верона.

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