Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Непереможений український боксер став вільним агентом, щоб битися за чемпіонський пояс

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 травня, 10:19
Копіювати лінк
Призер Олімпійських ігор Тарас Шелестюк розірвав угоду зі своїм промоутером і тепер має намір поборотися за чемпіонський пояс
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

Непереможений український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк заявив, що розірвав угоду зі своїм промоутером. Тепер 35-річний спортсмен готовий поборотися за чемпіонський пояс.

Читайте також: Сексуальна дружина Шелестюка блиснула фігурою під сонцем Каліфорнії

"У мене є великі новини для боксерського світу. Мою угоду з промоутером було розірвано, і тепер я офіційно став вільним агентом. Це нова глава, я готовий до великих боїв і з нетерпінням чекаю можливості стати чемпіоном світу.

Я все ще непереможений, у мене 18 перемог, 10 з них – нокаутом. Я призер Олімпіади, чемпіон світу з більш ніж 400 боями на аматорському ринзі. Дякую вам за підтримку" , – написав Шелестюк на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, що з 2017 по 2021 рік Шелестюк провів лише три поєдинки. Останній раз українець виходив в ринг більше року тому, коли переміг одноголосним рішенням суддів Луїса Альберто Верона.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти