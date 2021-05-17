Непереможений український боксер став вільним агентом, щоб битися за чемпіонський пояс

Призер Олімпійських ігор Тарас Шелестюк розірвав угоду зі своїм промоутером і тепер має намір поборотися за чемпіонський пояс

Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

Непереможений український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк заявив, що розірвав угоду зі своїм промоутером. Тепер 35-річний спортсмен готовий поборотися за чемпіонський пояс.

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"У мене є великі новини для боксерського світу. Мою угоду з промоутером було розірвано, і тепер я офіційно став вільним агентом. Це нова глава, я готовий до великих боїв і з нетерпінням чекаю можливості стати чемпіоном світу.

Я все ще непереможений, у мене 18 перемог, 10 з них – нокаутом. Я призер Олімпіади, чемпіон світу з більш ніж 400 боями на аматорському ринзі. Дякую вам за підтримку" , – написав Шелестюк на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, що з 2017 по 2021 рік Шелестюк провів лише три поєдинки. Останній раз українець виходив в ринг більше року тому, коли переміг одноголосним рішенням суддів Луїса Альберто Верона.