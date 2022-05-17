Непобежденный немецкий боксер умер прямо во время боя

Муса Ямак собирался выйти на третий раунд, как внезапно потерял сознание. Боксера успели доставить в больницу, но спасти его не удалось

Муса Ямак провел восемь боев и все выиграл

38-летний немецкий боксер Муса Ямак потерял сознание перед третьим раундом поединка против Хамзы Вандеры из Уганды. Спортсмена быстро доставили в больницу, но он так и не пришел в сознание.

По заключению медиков боксер скончался от инфаркта. Ранее мы рассказывали, что смерть футболиста жена сняла на видео.

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Как сообщают очевидцы, Ямак уже собирался выйти на третий раунд боя, когда внезапно потерял сознание. Организаторы немедленно вызвали скорую, но спасти боксера не удалось.

Муса Ямак выступал на профессиональном ринге с 2017 года, проведя за это время восемь поединков, в которых он одержал восемь побед.

Ранее мы писали, что в Мариуполе от российского снаряда погиб чемпион Европы по боксу Алексей Купырев.