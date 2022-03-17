Наше небо под защитой! Кличко поблагодарил европейские страны за военную помощь

Украинский экс-чемпион мира по боксу выразил признательность Европе за поддержку ВСУ

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Новый вооруженный транш от стран Запада не остался без внимания украинских топ-спортсменов.

Одним из первых свою реакцию и благодарность выразил легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который продолжает находиться в Киеве. Англоязычным обращением к европейской общественности, Кличко поделился в социальных сетях:

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"Я – украинец. Спасибо нашим европейским партнерам, которые выполняют новые военные поставки в Украину для обеспечения обороны нашего воздушного пространства. Спасибо Великобритании, за поставку высокотехнологической оборонной техники, за поддержку нас и нашей борьбы за независимость. Мы боремся за нашу землю и наше будущее. Мы победим и восстановим нашу страну. Слава Украине!"

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С первых дней военного вторжения России, Владимир Кличко занял активную социально-информационную позицию. Учитывая огромное количество подписчиков со всего мира, украинский боксер вещает о реалиях войны в Украине.