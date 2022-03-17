Экс-игрок сборной Украины принял присягу на верность народу

Футболист коваливского "Колоса" Андрей Богданов сменил тероборону на Вооруженные силы Украины

Андрей Богданов вступил в ВСУ / Фото: Instagram

Дерзкий характер на поле, оборонные скилы, сильный удар и точный пас – хорошие футбольные качества, которые Андрей Богданов теперь будет применять в Вооруженных силах Украины.

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Экс-игрок национальной сборной (1 матч), нынче выступающий в УПЛ за "Колос", принял присягу на верность украинскому народу.

Богданов с первых дней войны вступил в ряды территориальной обороны и вместе с Александром Алиевым стал на защиту Киева.

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Все больше украинских спортсменов меняет профессиональную деятельность на оружие, чтобы не дать оркам захватить нашу страну. Оружие в руки берут даже девушки, в частности участница Олимпийских игр в Пекине биатлонистка Анастасия Меркушина.

Напомним, что 24 февраля без объявления войны российская армия начала бомбить мирные города Украины и нарушила территориальную целостность нашей страны.