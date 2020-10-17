Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой

Какая вероятность результата боя и в каком раунде все завершится

Сегодня ночью чемпион WBO и WBA Василий Ломаченко попробует добавить в коллекцию чемпионских поясов титул IBF в легком весе, которым владеет непобежденный американец Теофимо Лопес. Бой начнется, ориентировочно, после 05:00 утра, мы проводим онлайн-трансляцию Ломаченко – Лопес с фото и оценками каждого раунда.

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Кто фаворит? С вероятностью в 75% победит украинский боксер, шансы Лопеса оцениваются в 21%, вероятность ничьей – всего 4%. Котировки в букмекерских конторах такие: победа Ломаченко 1.22, ничья 21.0, победа Лопеса 4.25.

Когда завершится бой? По версии аналитиков букмекерских контор, поединок продлится 11 раундов или больше, вероятность этого – 63%. Вероятность того, что бой продлится все отведенные для него 12 раундов, составляет 60%.

Нокдауны. Вероятность того, что Теофимо Лопес окажется в нокдауне, составляет 41%. Вероятность нокдауна Ломаченко оценивается в 31%. Шансы двух боксеров побывать в нокдауне в этом бою – 14%.

Ранее свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес дал лучший футболист Украины 1992-1994 годов Виктор Леоненко: "Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому".

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Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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