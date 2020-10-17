"Как бы Ломаченко не отправил Лопеса в кому": прогноз экс-звезды "Динамо" на бой года

Виктор Леоненко опасается, что после драки с украинским Хайтеком с Лопесом может быть все что угодно

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко опасается за здоровье Теофимо Лопеса перед его боем с Василием Ломаченко, который состоится в Лас-Вегасе рано утром в воскресенье, 18 октября, по киевскому времени. Онлайн Ломаченко – Лопес доступен на нашем сайте.

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Напомним, ранее в комментарии "Сегодня" Леоненко заявил, что даже его коты уверены в победе Ломаченко над Лопесом.

При этом сам Лопес обещает нокаутировать Ломаченко за три первых раунда.

"Если ты умный, ты, конечно, такую ерунду нести не будешь, – высказался насчет угроз Лопеса в адрес Ломаченко Виктор Леоненко. – Потому что потом будет стыдновато, если ты будешь валяться – надеюсь, не в коме. Хотя может и такое быть. После Васи все может быть. Тут вопрос только, судья успеет остановить бой или нет"

Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank Instagram

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Вероятность случайного нокаутирующего удара, "лаки панча", от Лопеса Леоненко не исключает: "Если пропустить его, может не только Ломаченко, но и памятник упасть. Каменный он или бетонный. Как мне боксеры говорили, для нокаута многого не надо, иногда достаточно чирконуть", – говорит Леоненко.

Тем не менее Леоненко настолько уверен в Ломаченко, что для него стоит вопрос, не выиграет ли он, а как именно он выиграет.

"Я Васю сравниваю с Мейвезером. Тоже быстрый и попасть в него практически нельзя. И разносторонний. Это как в футболе – кто-то может бить только с одной ноги, а кто-то – с обеих ног. Вот это Василий.От него оплеухи и слева и справа летят. А еще он любит "раскручивать" соперника как юла, только крутящаяся в обе стороны"

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"Для меня Ломаченко – как Федерер, только в боксе, – продолжает сыпать сравнениями Леоненко. – Смотришь и думаешь: вот он что, родился и сразу боксером стал? И то же с Федерером. Оба бьют шикарно. И такое ощущение, что они не то что там работают, а просто получают удовольствие, один – в ринге, другой – на корте"

"Повторюсь, даже мои коты знают, что Лопес проиграет. Вопрос только – по очкам или нокаутом. В боксе, сами знаете, можно не упасть, но иногда лучше бы упал, чем до конца достоял", – подытожил Виктор Леоненко, который приятельствует с отцом и тренером Василия Ломаченко – Анатолием Ломаченко

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Ранее мы писали, что на дуэли взглядов Лопес скрывал страх перед Ломаченко жвачкой. Эксперт по лицам Григорий Семчук объяснил, почему для Теофимо этот бой – вопрос жизни и смерти, а для Василия – лишь тренировка.

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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