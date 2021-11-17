Ломаченко – Комми: африканец раскрыл план на бой с Васей

11 декабря в Нью-Йорке Василия Ломаченко ждет первый в его профи-карьере соперник из Африки – Ричард Комми по прозвищу Терминатор против украинца будет драться с умом

Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images, Instagram

До боя Ломаченко – Комми, победитель которого станет претендентом на чемпионский поединок в 2022-м, остается три недели.

11 декабря они подерутся на ринге знаменитой арены "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

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Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

"Устрою ли я ему рубку? Я буду боксировать в том стиле, по которому я известен людям".

"Я должен выступить с умом, не форсировать ситуацию и делать то, что мне скажут в углу. Если все пойдет правильно, я точно выиграю у Ломаченко", – заявил 34-летний уроженец Ганы Ричард Комми каналу Гарэта Дэвиса.

При этом Комми намерен использовать моменты из прошлогоднего поединка Теофимо Лопес – Василий Ломаченко, завершившегося поражением украинца.

"Лопес осуществлял на Ломаченко давление, не позволив ему делать то, что хотел украинец. Это одна из тех вещей, из которых должен извлечь выгоду и я", – отметил Комми.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

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В предстоящем поединке аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Васе. На победу Ломаченко установлен коэффициент 1.15, на победу Комми – 5.50, на ничью – 29.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов боя следующая:

выигрыш Ломаченко – 80%

выигрыш Комми – 17%

ничья – 3%

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн.

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Комми в своем предыдущем бою в феврале 2021-го нокаутировал доминиканца Маринеса.

Ломаченко же в июне отправил в нокаут японца Масаеши Накатани.