Кличко провел тайную встречу в Австрии: раскрыты все детали

Немецкий футбольный союз организовал секретный семинар в австрийском Кицбюэле для топ-менеджеров клубов Бундеслиги – уму-разуму их учил бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Еще в середине ноября спортивные директоры клубов немецкой футбольной Бундеслиги собрались в австрийском Кицбюэле для тайной встречи с Владимиром Кличко, за которым, напомним, охотятся следователи Германии.

Девиз встречи был: "Совершенно секретно"!

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Но сегодня стало известно, что происходило тогда за закрытыми дверями.

45-летний Кличко учил топ-менеджеров Бундеслиги искусству лидерства и боксу, сообщает Bild.

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Среди приглашенных на семинар с Владимиром Кличко в Кицбюэль были Томас Хитцльспергер из Штутгарта (39 лет), Себастьян Кель из Дортмунда (41), Макс Эберл из Гладбаха (48), Саймон Рольфес из Леверкузена (39), Рувен Шредер из Шальке (46), тренер сборной Германии Ханси Флик (56) и менеджер Немецкого футбольного Оливер Бирхофф (53).

Семинар был основан на методе Кличко "Лицом к лицу с вызовом", во основе которого лежат сосредоточенность, ловкость, координация и настойчивость.

Кличко работал со спортивными директорами с полудня до ужина. Менеджеры делились своими проблемами индивидуально, затем обсуждали свои вызовы в группах. А в конце последовала тренировка по боксу под руководством знаменитого украинского спортсмена.

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"Участники были очень трудолюбивыми, – отметил Кличко. – И они отлично боксировали. Все делали правильно! Они в порядке – как ментально, так и физически".

Кличко дал своим футбольным подопечным совет: "Не ищите баланса между работой и личной жизнью, а ищите баланс Эго-Эко. У вас должна быть эффективная система эго – нужно быть в хорошей психической и физической форме. И имейте отличную экосистему от союзников. Это важно в Бундеслиге, и в целом в футболе, где царит непредсказуемость".

Менеджер Шальке Рувен Шредер признался: "Как же мы вымотались за час боксерской тренировки. Это было очень непривычно".

"Пришлось выйти из зоны комфорта", – добавил Себастьян Кель из дортмундской Боруссии.

Между тем Кличко заявил, что планирует новые тренинги с людьми из мира футбола...

Напомним, накануне Кличко объяснил, почему не возвращается в бокс. "Рано еще", – сказал Владимир.

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