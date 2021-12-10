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Не там ищете: Кличко прячется от немецких следователей в Конча-Заспе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 декабря, 19:39
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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вернулся на родину и посетил тренировку нашего супертяжа Влада Сиренко. А в это время его вовсю разыскивают в Германии!
После немецкого реалити-шоу Кличко приехал в Украину
После немецкого реалити-шоу Кличко приехал в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Конечно же, только в рамках реалити-шоу Погоня за знаменитостями, где Кличко снялся с другими звездами немецкого шоу-бизнеса.

Сегодня сам Кличко запостил короткий ролик-анонс шоу, где показано, как боксер ломает камеру видеонаблюдения.

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А спустя несколько часов фото с Кличко появилось на странице Сиренко. Между ними сидит бывший тренер Владимира и Александра Усика Джеймс Али-Башир, тренирующий сейчас Сиренко. Судя по геотегу, фото сделано на Олимпийской базе Конча Заспа.

Также немного ранее фото Владимира в компании его брата Виталия Кличко выложил у себя на странице известный украинский тренер Александр Лихтер.

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Вероятно, Кличко уже снялся во всех эпизодах реалити-шоу, а по ТВ покажут попытки боксера избежать правосудия в записи.

Участники шоу выступают в роли преступников. Их цель – добраться до указанной точки при ограниченных денежных ресурсах.

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В это же время за ними ведет охоту команда следователей, кибераналитиков и даже советник Ангелы Меркель. На исполнение задачи дается 10 дней.

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