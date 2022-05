Флойд Мейвезер избил своего товарища в Дубае

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший провел очередной показательный поединок. В Дубае Флойд встретился с Доном Муром. Ранее Мейвезер создал гоночную команду.

Шоу продолжалось восемь раундов. И под конец боя Мейвезер отправил соперника в нокдаун.

Floyd Mayweather Still Got It At 45! What A KO pic.twitter.com/JYHXAxBI2O