Флойд Мейвезер побив свого товариша у Дубаї

Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший провів черговий показовий поєдинок. У Дубаї Флойд зустрівся із Доном Муром. Раніше Мейвезер створив гоночну команду.
Шоу тривало вісім раундів. І під кінець бою Мейвезер відправив суперника у нокдаун.
Floyd Mayweather Still Got It At 45! What A KO pic.twitter.com/JYHXAxBI2O- LIGHT ON COLLEGE SPORTS (@LightOnSports) May 21, 2022
Але після вирішального гонгу переможця названо не було.
"Все це заради веселощів. Я тут, щоб розважати публіку, веселитися. Дон Мур – чудовий боксер, у нього немає поразок. У нас в обох немає поразок. Я люблю Дона Мура. У моєму серці він завжди залишиться чемпіоном", – заявив Мейвезер. після бою.
Дон Мур на профі-рингу провів лише 19 боїв – 18 перемог та одна нічия. Він ніколи не бився за чемпіонські пояси і довгий час був спаринг-партнером Мейвезера.
Флойд Мейвезер вважається одним із найкращих боксерів незалежно від вагових категорій. За кар'єру провів 50 боїв та у всіх переміг!