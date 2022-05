Флойд Мейвезер побив свого товариша у Дубаї

Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший провів черговий показовий поєдинок. У Дубаї Флойд зустрівся із Доном Муром. Раніше Мейвезер створив гоночну команду.

Шоу тривало вісім раундів. І під кінець бою Мейвезер відправив суперника у нокдаун.

Floyd Mayweather Still Got It At 45! What A KO pic.twitter.com/JYHXAxBI2O