Экс-тренер Усика честно рассказал, почему перестал работать с украинским боксером

Бывший тренер супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) американец Джеймс Али Башир рассказал о работе с украинским боксером еще в крузервейте и причинах расставания. По словам коуча, который сейчас сотрудничает с украинцем Владиславом Сиренко, вокруг крымчанина было слишком много советчиков. Ранее знаменитый тренер дал совет украинскому боксеру.
"Ты не можешь тренировать бойца, когда он слушает еще двух-трех человек. Я тренировал его в зале, а затем он проводил вечер с другими людьми из лагеря. Они имели доступ к его ушам, говорили, что ему нужно сделать. Как можно что-то сделать, когда боец прислушивается к другим людям? Хотя у всех этих людей вместе нет даже 20 лет опыта в боксе", – сказал Али Башир ютуб-каналу BWTM SPORTS & GAMING.
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Американский тренер добавил, что у него за плечами большой опыт в боксе: "Я делаю это 51 год своей жизни. Если ты принимаешь то, чему я тебя обучаю, то можешь двигаться вперед".
Напомним, что Башир тренировал Усика с начала профессиональной карьеры и до завоевания первого чемпионского титула в крузервейте. Затем украинец по непонятным причинам отказался от услуг знаменитого американца.
Смотрите, как тренируется Усик
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