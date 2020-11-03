"Усик, найди себе тренера": знаменитый тренер дал совет украинскому боксеру

Джеймс Али Башир уже не уверен, что Усик сможет побить Фьюри и Джошуа

Бывший тренер Александра Усика и Владимира Кличко Джеймс Али Башир посоветовал украинцу найти себе хорошего коуча. Такое мнение знаменитый тренер выразил после просмотра боя Усика против Дерека Чисоры. Напомним, украинец одержал победу единогласным решением судей, однако у экспертов осталось много вопросов к поединку.

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Башир считает, что Усик мог нокаутировать Чисору, ведь после седьмого раунда он был "мертвым". А вот украинец, по его мнению, слишком много двигался в ринге, вместо того, чтобы боксировать, чем сам себя утомил. Американец считает, что вина в этом лежит на тренере Усика.

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"Если Усик наткнется на это интервью, то я хочу дать ему совет: "Найди себе тренера, который научит тебя, что делать. Ты собираешься драться с Фьюри, с Джошуа, эти два парня у тебя на горизонте".

Я всегда говорил, что Усик побьет и Фьюри, и Джошуа. Но после того, что я увидел против Чисоры, я больше не уверен", – сказал Башир в интервью ютуб-каналу BWTM SPORTS & GAMING, которого цитирует Tribuna.

Напомним, что Башир тренировал Усика с начала профессиональной карьеры и до завоевания первого чемпионского титула в крузервейте. Затем украинец по непонятным причинам отказался от услуг знаменитого американца.

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Усик и Чисора в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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