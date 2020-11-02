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Редкач нашел фотографию Усика с Лопесом и наступил на мозоль Ломаченко

2 ноября, 13:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Боксер-скандалист поздравил своеобразно Александра с победой над Чисорой

Непростые отношения складываются у украинского боксера-профессионала Ивана Редкача, который живет в США, с соотечественниками и коллегами Василием Ломаченко и Александром Усиком. Частенько Иван посмеивается над кумовьями, и они отвечают ему нелюбовью. Недавно Редкач жестко потроллил Ломаченко после его боя с Лопесом.

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Минувшей ночью 34-летний уроженец Шостки в своем стиле поздравил Усика победой над Дереком Чисорой. Редкач "откопал" фотографию Александра в компании за столом с Теофимо Лопесом-старшим – отцом и тренером бывшего соперника Василия. Напомним, Ломаченко уступил Лопесу-младшему по очкам. Подпись к фото на русском и английском Иван сделал с издевкой по отношению к Васе:

"Саша Усик, поздравляю с победой! Лучшие зависают с лучшими".

Интересно, что на фотографии отец американского боксера сидит в кепке с надписью "Лома". Вероятно, тогда его отношение к украинцу еще не было таким резко отрицательным.

На прошлой неделе Редкач раскритиковал форму Усика перед боем с Чисорой: "Где наркоман Лапин?"

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Смотрите, как Александр тренировал юных боксеров:

Усик тренирует мальчиков Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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фото бокс Василий Ломаченко Александр Усик Дерек Чисора Иван Редкач Теофимо Лопес
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