Усик не разрешит драться Джошуа и Фьюри даже за большие деньги (видео)

Украинский боксер намерен биться за титул уже в следующем бою, в 2021 году

В ночь на воскресенье Александр Усик победил британца Дерека Чисору в своем втором поединке в супертяжелом дивизионе. Боксеры затем вроде бы мирно пообщались и расстались по-доброму, но вскоре Чисора оскорбил Усика после боя.

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Украинец же перед возвращением домой дал интервью YouTube-каналу iFL TV, в котором сообщил, что хотел бы встретиться с Энтони Джошуа уже в следующем выходе на ринг.

В частности, 33-летний уроженец Крыма сказал, что если Тайсон Фьюри и Джошуа будут спрашивать у него разрешение на бой, то он не позволит им встретиться перед боем с ним. Даже в том случае, если ему предложат большие деньги в качестве отступных. Интересно, что накануне промоутер дал Усику 100 процентов гарантии, что бой с Джошуа состоится. Правда, Эдди Хирн все же считает, что это будет после дуэли Энтони и Тайсона.

Также боксер, который отвечал на вопросы с помощью своего промоутера Александра Красюка, согласился принять журналиста у себя дома. Но когда тот в шутку попросил завтрак в постель, то Усик в таком же стиле пообещал его выкинуть из комнаты.

В тренде Усик поставил себе тройку за бой с Чисорой, но все равно хочет стать абсолютным чемпионом

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На прощанье украинский спортсмен передал привет Энтони, намекая, что хотел бы после Чисоры теперь встретиться с ним. А в соцсетях боксер со стаканчиком кофе в руке пожелал ему хорошего дня.

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Смотрите, как Александр и Дерек общались в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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