Царь-гематома: такой шишки в боксе вы еще не видели (фото)

В Екатеринбурге скандалом завершился 10-раундовый бой за титул WBC Asia в легком весе между российским боксером Федором Папазовым и киргизом Акжолом Сулайманбеком Уулу.
Читайте также: Оседлаю тебя так же: Усик верхом на лошади пригрозил Фьюри
Акжол доминировал, лишь в последних раундах избегал острых столкновений, так как над его правым глазом набухла гигантская гематома.
Далее по теме
Тем не менее большинством судейских голосов победу отдали россиянину Папазову: 97-93, 96-94 и 95-95.
Болельщики в соцсетях взорвались негодованием. Вот их комментарии:
- Победу отдали Папазову, хотя по очкам он бой явно проиграл.
- Младенцы из садика лучше судят.
- Продажные судьи.
- Позор судьям.
- Украли победу у Акжола.
Ранее мы писали, что российские представители MMA устроили драку во время дуэли взглядов, но это больше походило на плохую постановку.