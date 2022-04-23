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Уайт обещает устроить зрелищный махач с Фьюри

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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23 апреля, 14:22
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Претендент на чемпионский титул WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт раскритиковал Фьюри за его стиль бокса
Тайсон Фьюри vs Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри vs Диллиан Уайт

Все болельщики бокса помнят, какой эффектный поединок провели Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Но нынешний претендент на титул обещает устроить зрелище не хуже. Следите вместе с нами за онлайн-трансляцией чемпионского поединка Фьюри – Уайт.

"Это один бой, в котором все должно склеиться воедино. Фьюри привносит в ринг все, он высокий и неудобный. Но он может драться, и тогда мне не нужно будет беспокоиться обо всем остальном. Мы можем просто встать и начать махач, пока один из нас не упадет. О, это было бы здорово.

Люди забывают, что в первом бою с Поветкиным я его перебоксировал. Да, он меня поймал, но я вернулся и грохнул его. Два совершенно разных стиля, так что я очень хорошо адаптируюсь. Я могу боксировать, могу двигаться, но такой стиль скучен. Стиль Фьюри скучен.

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Люди в восторге от двух его последних поединков, потому что он пустился с Уайлдером в обмен ударами. А Уайлдер опасен, но не так хорош, у него нет ничего, кроме его размашистой правой, потому Фьюри смог его переработать.

В общем, люди говорят: "О, Фьюри, он крутой, он зрелищный". Но ничего подобного. Бросьте, посмотрите сами. До трилогии с Уайлдером всем было нас*ать на бои Тайсона Фьюри. Он был большим парнем, который побеждал, но его бои были скучными", – приводит слова Уайта vringe.com.

Напомним, в субботу, 23 апреля, на знаменитом футбольном стадионе "Уэмбли" состоится поединок за звание чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Триумфатор этого боя выйдет на победителя реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Гонорары у боксеров будут внушительными. Фьюри достанется 29,5 млн долларов, а Уайту – 7,4 млн. Плюс победитель боя получит бонус в 4,1 млн.

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Тайсон Фьюри vs Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри vs Диллиан Уайт / Фото: WBC

Фьюри – Уайт: где и во сколько смотреть бой

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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