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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Белфорт никак не угомонится: экс-чемпион UFC бросил вызов братьям Кличко

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 сентября, 19:43
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Победа над ветераном боксерского ринга Холифилдом воодушевила бразильского экс-чемпиона UFC на новые подвиги
Витор Белфорт бросил вызов братьям Кличко
Витор Белфорт бросил вызов братьям Кличко / Фото: mmafighting.com

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт после победы над 58-летним экс-чемпионом Эвандером Холифилдом рассказал, с кем он хочет встретится на ринге.

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"Нуждаюсь в поединке с кем-то легендарным. Сейчас я нацелен на Джейка Пола. Хотел бы подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, с Тайсоном Фьюри. Я смотрю на парней, которые сами проложили свой путь.

Желаю преподать урок Джейку Полу. Ему нужен урок, все хотят это увидеть", – поделился своими планами Белфорт на канале TMZ Sports.

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Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту в первом раунде
Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту в первом раунде

Напомним, что экс-чемпиону UFC Витору Белфорту хватило 104 секунды для победы над легендарным Холифилдом. И это все произошло на глазах у бывшего президента США Дональд Трамп, который комментировал поединок.

Смотрите основные моменты боя Белфорт – Холифилд.

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