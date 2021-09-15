Белфорт никак не угомонится: экс-чемпион UFC бросил вызов братьям Кличко

Победа над ветераном боксерского ринга Холифилдом воодушевила бразильского экс-чемпиона UFC на новые подвиги

Витор Белфорт бросил вызов братьям Кличко / Фото: mmafighting.com

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Витор Белфорт после победы над 58-летним экс-чемпионом Эвандером Холифилдом рассказал, с кем он хочет встретится на ринге.

Читайте также: Еще не был так близок к поясу: знаковый бой для наследника Кличко

"Нуждаюсь в поединке с кем-то легендарным. Сейчас я нацелен на Джейка Пола. Хотел бы подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, с Тайсоном Фьюри. Я смотрю на парней, которые сами проложили свой путь. Желаю преподать урок Джейку Полу. Ему нужен урок, все хотят это увидеть", – поделился своими планами Белфорт на канале TMZ Sports.

Реклама

Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту в первом раунде

Напомним, что экс-чемпиону UFC Витору Белфорту хватило 104 секунды для победы над легендарным Холифилдом. И это все произошло на глазах у бывшего президента США Дональд Трамп, который комментировал поединок.

Смотрите основные моменты боя Белфорт – Холифилд.