Американец симулировал травму, чтобы не драться с украинским боксером

Чарльз Конуэлл обманул организаторов боксерского вечера, чтобы выиграть финансово, а в итоге не заработал и доллара – подробности скандала

Иван Голуб vs Чарльз Конуэлл / Фото: Getty Images

Американский топ-проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конуэлл признался, что травма руки, которая не позволила ему выйти на бой с украинским боксером Иваном Голубом, была выдумана.

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Поединок Конуэлл – Голуб должен был стать главным событием вечера бокса от организации Ring City 8 апреля. Из-за "травмы" Конуэлла шоу так и не состоялось.

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В интервью изданию ESPN американский спортсмен рассказал, что его гонорар за выход на ринг с Голубом составлял $40 тысяч, а за бой с Марком Делукой, который является более слабым бойцом, он получил бы $80 тысяч. Их поединок должен был пройти в андеркарде титульного боя между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом 19 июня.

"Сперва я спросил, а можно провести два боя и взять оба гонорара? – заявил Конуэлл. – На что менеджер ответил: "Нет. Слишком небольшой промежуток между боями, а еще высок риск получить травму или рассечение". Поэтому я просто воспользовался его советом. Почему именно травма руки? Потому что ее легче всего симулировать. Я долго не размышлял над этим. Сразу же согласился"

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Напомним, что вечер, главным событием которого должен был стать бой между Лопесом и Камбососом, перенесли с 19 июня, так как Лопес заболел коронавирусом. Поэтому симулянт Чарльз Конуэлл и вовсе остался с носом, не заработав и доллара.