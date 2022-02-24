А где Усик и Ломаченко? Соцсети боксеров молчат после атаки России

Публичные личности, в том числе и спортсмены, высказывают свои слова поддержки в соцсетях. Но пока болельщики не дождались заявлений от знаменитых боксеров-кумовей Александра Усика и Василия Ломаченко.
Что говорят спортсмены:
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Усик в это время находится в Великобритании. Накануне он посетил матч Челси – Лилль в Лиге чемпионов, а затем должен был провести переговоры о реванше с Энтони Джошуа.
Ломаченко последнюю публикацию в Instagram сделал день назад. Боксер посетил гору Афон на северо-восточном побережье Греции. Подписчики отметили, что за спиной у него "русский" Монастырь Святого Пантелеимона.
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