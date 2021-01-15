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Украинцы стреляли лучше, чем победители, но остались без медалей в эстафете Кубка мира

15 января, 17:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немцы провалили гонку на последнем отрезке, заработав три штрафных круга

Сборная Украины заняла шестое место в мужской эстафетной гонке на этапе Кубке мира по биатлону в немецком Хохфильцене. Наши парни прошли всю дистанцию без штрафных кругов и лишь с двумя промахами, но отстали от медальной зоны почти на полторы минуты.

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Победителем гонки стала команда Франции, следом за ними финишировали норвежцы и итальянцы. А вот хозяева трассы немцы до третьей смены эстафеты шли на первом месте, но затем провалили стрельбу, заработав три штрафных круга и выпали из числа претендентов на медали. В итоге они финишировали пятыми.

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Результаты эстафетной гонки:

  • Франция (0+6) – 1:22:28.0
  • Норвегия (1+4) + 4.2
  • Италия (0+5) + 1:06.6…
  • Украина (0+2) + 2:31.8

Ранее норвежская биатлонистка рассказала о здоровье после того, как потеряла сознание во вчерашней гонке. Ингрид Тандреволд пожаловалась на проблемы с сердцем, которые у нее бывали и раньше.

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биатлон Эстафета Кубок мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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