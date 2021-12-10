Снова подвела стрельба: лишь одна украинка попала в ТОП-15 спринта на Кубке мира

В Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. В сегодняшней программе состоялись две гонки – спринты у мужчин и женщин

Юлия Джима показала лучший результат среди украинок / Фото: biathlon.com.ua

В мужской гонке двое украинцев пробились в ТОП-20. А вот в женской в двадцатке лучших оказалась лишь одна представительница Украины.

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Лучший результат продемонстрировала Юлия Джима. На первом огневом рубеже она отстрелялась на ноль, но затем завалила втору стрельбу.

С двумя промахами Джима пришла к финишу 15-й, отстав от победительницы Анны Сола из Беларуси на полторы минуты.

24-е место заняла Елена Билосюк (Пидгрушная). Она сделала всего один промах, но по скорости проиграла конкуренткам. Остальные украинки финишировали за пределами ТОП-60.

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Спринт. Женщины

1. Анна Сола (0+0) – 20:44,4

2. Жюстин Бреза (1+1) +46,8

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +50,3

...

15. Юлия Джима (0+2) +1:32,9

24. Елена Билосюк (1+0) +1:44,3

68. Дарья Блашко (1+1) +2:58,3

75. Ирина Петренко (2+0) +3:12,6

84. Ольга Абрамова (0+1) +3:25,8