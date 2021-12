Скорость появилась, теперь нужна точность. Итоги мужского спринта

Сегодня в австрийском Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу одержал немец Йоханнес Кюн, преодолевший дистанцию 10 км за 26 минут 5 секунд.

Наши биатлонисты снова не смогли побороться даже за цветочную церемонию. Но прогресс есть. Дмитрий Пидручный показал очень приличную скорость и лишь два промаха помешали ему быть высоко в итоговом протоколе.

Результаты спринта

1. Йоханнес Кюн (Германия) – +26.05,0 (0+1)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – +14,3 (1+0)

3. Антон Смольский (Беларусь) – +20,5 (0+0)

...

17. Артем Прима (Украина) – +54,3 (0+0)

18. Дмитрий Пидручный (Украина) – +55,6 (1+1)

27. Антон Дудченко (Украина) – +1.10,1 (0+1)

48. Артем Тищенко (Украина) – +1.40,0 (1+0)

89. Богдан Цимбал (Украина) – +2.47,9 (0+3)

Many congratulations to the Top 6 of the first competition in Hochfilzen – but particularly to Kuehn and Smolski on their career bests!



See you again at 14:15 (CET) for the Women Sprint!



You can watch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/g8yE59w67Q