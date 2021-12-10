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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Швидкість з'явилася, тепер потрібна точність. Підсумки чоловічого спринту

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 14:40
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Двоє українських біатлоністів потрапили до ТОП-20 спринтерських перегонів, а переможцем став німець Йоханнес Кюн
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Сьогодні в австрійському Гохфільцені на третьому етапі Кубка світу з біатлону відбулися чоловічі спринтерські перегони.

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Перемогу здобув німець Йоханнес Кюн, який подолав дистанцію 10 км за 26 хвилин 5 секунд.

Наші біатлоністи знову не змогли поборотися навіть за квіткову церемонію. Але прогрес є. Дмитро Підручний показав дуже пристойну швидкість і лише два промахи завадили йому бути високо у підсумковому протоколі.

Результати спринту

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1. Йоханнес Кюн (Німеччина) – +26.05,0 (0+1)
2. Мартін Понсілуома (Швеція) – +14,3 (1+0)
3. Антон Смольський (Білорусь) – +20,5 (0+0)
...
17. Артем Прима (Україна) – +54,3 (0+0)
18. Дмитро Підручний (Україна) – +55,6 (1+1)
27. Антон Дудченко (Україна) – +1.10,1 (0+1)
48. Артем Тищенко (Україна) – +1.40,0 (1+0)
89. Богдан Цимбал (Україна) – +2.47,9 (0+3)

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