Швидкість з'явилася, тепер потрібна точність. Підсумки чоловічого спринту

Сьогодні в австрійському Гохфільцені на третьому етапі Кубка світу з біатлону відбулися чоловічі спринтерські перегони.
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Перемогу здобув німець Йоханнес Кюн, який подолав дистанцію 10 км за 26 хвилин 5 секунд.
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Наші біатлоністи знову не змогли поборотися навіть за квіткову церемонію. Але прогрес є. Дмитро Підручний показав дуже пристойну швидкість і лише два промахи завадили йому бути високо у підсумковому протоколі.
Результати спринту
1. Йоханнес Кюн (Німеччина) – +26.05,0 (0+1)
2. Мартін Понсілуома (Швеція) – +14,3 (1+0)
3. Антон Смольський (Білорусь) – +20,5 (0+0)
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17. Артем Прима (Україна) – +54,3 (0+0)
18. Дмитро Підручний (Україна) – +55,6 (1+1)
27. Антон Дудченко (Україна) – +1.10,1 (0+1)
48. Артем Тищенко (Україна) – +1.40,0 (1+0)
89. Богдан Цимбал (Україна) – +2.47,9 (0+3)
Багато congratulations до top 6 першої конкуренції в Hochfilzen – але особливо в Kuehn і Smolski на своїх кар'єрі bests!- BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 10, 2021
See you again at 14:15 (CET) for Women Sprint!
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