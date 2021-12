Швидкість з'явилася, тепер потрібна точність. Підсумки чоловічого спринту

Сьогодні в австрійському Гохфільцені на третьому етапі Кубка світу з біатлону відбулися чоловічі спринтерські перегони.

Перемогу здобув німець Йоханнес Кюн, який подолав дистанцію 10 км за 26 хвилин 5 секунд.

Наші біатлоністи знову не змогли поборотися навіть за квіткову церемонію. Але прогрес є. Дмитро Підручний показав дуже пристойну швидкість і лише два промахи завадили йому бути високо у підсумковому протоколі.

Результати спринту

1. Йоханнес Кюн (Німеччина) – +26.05,0 (0+1)

2. Мартін Понсілуома (Швеція) – +14,3 (1+0)

3. Антон Смольський (Білорусь) – +20,5 (0+0)

...

17. Артем Прима (Україна) – +54,3 (0+0)

18. Дмитро Підручний (Україна) – +55,6 (1+1)

27. Антон Дудченко (Україна) – +1.10,1 (0+1)

48. Артем Тищенко (Україна) – +1.40,0 (1+0)

89. Богдан Цимбал (Україна) – +2.47,9 (0+3)

