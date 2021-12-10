Кубок мира по биатлону: где смотреть мужской спринт 10 декабря

На старт выйдут пять украинских биатлонистов. Наша команда в этом сезоне еще не выигрывала награды Кубка мира

/ Фото: Reuters

Сегодня в австрийском Хохфильцене стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

Читайте также: Коронавирус убил рождественский праздник

Реклама

Открывает соревновательную программу мужской спринт. Начало гонки в 12:25 по киевскому времени. Прямая трансляция на каналах UA:Перший и Евроспорт.

Украина заявила в спринт пять спортсменов. Первым стартует Артем Прима под №15, далее – Антон Дудченко (№29), Дмитрий Пидручный (№33), Богдан Цимбал (№86), Артем Тищенко (№117).

Ранее мы писали, что четырехкратная призерка чемпионатов мира по биатлону Анастасия Меркушина покинет расположение команды и вернется в Украину. Причина – обнаруженные при обследовании проблемы со здоровьем.