Красавица Нойнер официально стала легендой: как сейчас выглядит "золотая девочка"

Болельщики до сих пор считают Магдалену лучшей в Германии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер признана "Спортивной легендой десятилетия" в Германии. Магдалена завершила карьеру восемь лет назад, но заняла первое место в онлайн-голосовании болельщиков – сообщает biathlon-news.de. Ранее Нойнер признана спортсменкой века в Баварии.

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Нойнер завершила карьеру в 2012 году, когда ей было всего 25 лет. К этому моменту, помимо двух золотых наград ОИ-2010, немецкая красавица рекордные 12 раз выигрывала чемпионат мира, а также трижды становилась обладательницей Кубка мира (2007/08, 2009/10, 2011/12).

Магдалена Нойнер / Фото: Facebook

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Магдалена является самой молодой в истории победительницей общего зачета Кубка мира. Лучшая спортсменка Германии 2007, 2011 и 2012 годов. Летом 2017 года была включена в Зал славы немецкого спорта вместе с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Сейчас работает экспертом на телевидении и участвует в рекламных компаниях известных брендов.

В 2014 году Нойнер вышла замуж за бывшего школьного друга, плотника из Вальгау Йозефа Хольцера. Сейчас вместе м мужем воспитывает двоих детей.

Ранее мы также писали, что украинская биатлонистка родила дочку спортсмену Южной Кореи.

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