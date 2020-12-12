"Я не общаюсь с пешками": звезда НБА бойкотирует журналистов, вызвав гнев легенды шахмат

Гарри Каспаров отметил, что нет ничего зазорного в том, чтобы разговаривать с фигурами

В сети набирает обороты скандал, вызванный отказом защитника "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинга общаться с прессой. После старта тренировочного лагеря 1 декабря звезда НБА несколько раз отказывался от интервью, что нарушает правила Лиги. За это ему выписали штраф в размере 25 тыс. долларов, а Ирвинг выдал речь о пропаганде и назвал журналистов пешками.

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Кайри Ирвинг / Фото: Instagram

"Мне надоела чья-то пропаганда. Я за правду. Мне все равно, от кого она звучит. Но в первую очередь я человек, и я выступаю за то, что приносит пользу человечеству. Надеюсь, вы потратите средства на сообщества, которые притесняются, особенно с учетом того, в каком состоянии сейчас находится мир. Я здесь ради любви, мира и величия. Так что не отвлекайте меня и мою команду. Я не общаюсь с пешками, мое внимание стоит дороже", — написал Ирвинг в Instagram.

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На заявление баскетболиста тут же отреагировали не только журналисты, но и ряд спортсменов. В том числе легенда шахмат Гарри Каспаров.

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Каспаров против Deep Blue

"Нет ничего зазорного в том, чтобы разговаривать с пешками. А вот действительно плохо, когда они начинают тебе отвечать! Это значит, что у тебя проблемы", – написал Каспаров в Twitter.

Ранее бывший партнер "Короля" НБА подбивал 150 игроков завершить сезон досрочно. Одной из причин является давний конфликт Ирвинга со звездой Лиги и "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом.

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