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В НБА зовут 21-летнего вундеркинда сборной Украины: "Ракетам" уже дали разрешение

8 декабря, 20:12

Елена Павлова Елена Павлова

"Хьюстон" сделал запрос в ФИБА и получил разрешение на выдачу лицензии на Санона

Защитник "Днепра" и сборной Украины Иссуф Санон в ближайшее время может отправиться в расположение клуба НБА – "Хьюстон Рокетс". "Ракеты" уже начали тренировочный лагерь. В конце ноября в Словении Санон вместе со сборной гарантировал выход на Евробаскет-2022. А теперь может поменять клубную прописку.

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По информации basket.com.ua, "Хьюстон" сделал запрос в ФИБА и уже получил разрешение на выдачу лицензии на украинского защитника, который начал сезон в составе чемпиона Украины – "Днепра". Санон отыграл 6 матчей в Суперлиге, в которых проводил по 13,5 минуты. В среднем за игру он набирал 8 очков, делал 2,5 передачи и 1,3 подбора.

Иссуф Санон

Иссуф Санон / Фото: FIBA

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На драфте-2018 украинец был выбран "Вашингтоном" под 42-м номером. В феврале 21-летний баскетболист Санон стал частью трехстороннего обмена между клубами НБА "Вашингтоном", "Нью-Йорком" и "Клипперс". В ходе этой масштабной сделки права на Санона, который проводит сезон в "Днепре", перешли к "Нью-Йорк Никс".

Иссуф Санон

Иссуф Санон / Фото: БК Днепр

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А затем права на Санона перешли к клубу из Хьюстона в рамках сделки по системе sign-and-trade, в результате которой защитник Остин Риверс отправился в "Никс".

Ранее мы сообщали, что за океаном уже 48 игроков с коронавирусом, но НБА собралась стартовать. Лига собирается начать сезон-2020/2021 уже 22 декабря и проверяет состояние здоровья баскетболистов.

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БК Днепр НБА баскетболист Хьюстон Рокетс Иссуф Санон
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