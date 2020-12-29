Турецкий "Фенербахче" переманил капитана сборной Украины

В составе стамбульской команды Ягупова уже выступала в прошлом сезоне и была названа MVP Евролиги

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова продолжит карьеру в турецком "Фенербахче". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Алина подписала со стамбульцами арендное соглашение до конца сезона. В составе "Фенербахче" Ягупова уже выступала в прошлом сезоне и была названа самым полезным игроком Евролиги.

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Алина Ягупова в составе "Фенербахче"/Фото fenerbahce.org

Текущий сезон украинская баскетболистка начинала в составе другого турецкого клуба "Чукурова", в майке которого набирала 27 очков, делала 8,2 передачи и 6 подборов в среднем за 35 минут на площадке. А "Фенербахче" сейчас занимает первое место в чемпионате Турции, не допустив ни одного поражения.

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В Стамбуле считают, что "серьезно усилили свой состав, пригласив в команду лучшего игрока Евролиги прошлого сезона".

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Алина Ягупова

Как отмечает "Чукурова" в официальном заявлении клуба, после завершения сезона украинка вернется в Мерсин, поскольку действующее соглашение с Ягуповой рассчитана на три года. И клуб возлагает большие надежды на дальнейшее сотрудничество.

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