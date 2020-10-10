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Шустрый украинец стал узнаваемым в США и добился уважения звезд НБА

10 октября, 15:52

Елена Павлова Елена Павлова

Михайлюк сумел закрепиться в составе "Детройт Пистонс"

Украинский баскетболист НБА и клуба "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк рассказал, что стал более узнаваемым в лиге после своего второго сезона. Соперники уже по-другому воспринимают черкасского свингмена. Ранее Михайлюк рассказал о разном отношении к маскам в Украине и США.

"Я чувствую, что стал более известным в лиге. В своем дебютном сезоне я провел мало матчей, а сейчас все меняется. Второй год тоже начался так себе. Я почти не выходил на площадку в первых матчах. Но по ходу кампании я понял, что соперники начали узнавать меня. Они анализируют мои сильные и слабые стороны, мои способности. И я ощутил, что меня стали немного больше уважать", – заявил Михайлюк в эфире подкаста World of Basketball.

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Святослав Михайлюк/Фото БК "Черкасские Мавпы"

Святослав Михайлюк/Фото БК "Черкасские Мавпы"

Напомним, что в НБА Святослав провел два сезона. Украинец присоединился к "Детройту" в феврале 2019 года после обмена из "Лос-Анджелес Лейкерс". В текущем сезоне Михайлюк провел за "Пистонс" 56 матчей, набирая в среднем за игру 9,0 очков и делая 1,9 подбора и 1,9 передачи. Мы также писали, что звездный украинец определился с будущим на полтора миллиона.

Смотрите, как тренируется Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram
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НБА баскетболист Детройт Пистонс Святослав Михайлюк
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