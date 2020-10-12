"Лейкерс" стали 17-кратными чемпионами НБА ради погибшего Коби, а Леброн опять MVP

"Лос-Анджелес Лейкерс" во главе с Леброном Джеймсон стали чемпионами НБА в этом непростом сезоне, который прерывался на несколько месяцев из-за коронавируса. Этой ночью во Флориде "озерные" выиграли шестой матч финала у "Майами Хит" 106:93 и завершили серию – 4:2. Для "Лейкерс" это 17 титул в истории, и по количеству трофеев они догнали самый титулованный клуб лиги "Бостон Селтикс".

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В составе победителей самым результативным стал Джеймс. На счету 35-летнего Леброна трипл-дабл из 28 очков, 14 подборов и 10 передач, а также титул MVP финала. Таким образом форвард "Лейкерс" стал первым в истории лиги игроком, который признавался MVP финальной серии в составе трех команд. Ранее Леброн выигрывал титул и звание самого ценного игрока серии с "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс". Теперь он 4-кратный чемпион лиги.

Леброн Джеймс завоевал с "Лейкерс" свой 4 титул / Фото: Reuters

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Еще один дабл-дабл у "Лос-Анджелеса" оформил центровой Энтони Дэвис – 19 очков, 15 подборов и 3 передачи. И для него это первый титул в карьере. Также Дэвис отметил, что в этом году нужно было победить ради легенды "Лейкерс" Коби Брайанта, погибшего в январе в результате крушения вертолета.

Энтони Дэвис со своим ребенком / Фото: Reuters

"После трагедии все, что мы хотели сделать, — выиграть титул для Коби Брайанта. Мы не подвели его. Было бы здорово сделать это в прошлой игре в майках в честь него, но поражение заставило нас выступить еще более агрессивно, даже более мощно, чем обычно, на обоих концах площадки. Я знаю, что Коби смотрит на нас свысока и гордится нами", — цитирует Дэвиса Yahoo Sports.

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Лучшую результативность в составе "Майами" продемонстрировал центровой Бэм Адебайо, на счету которого дабл-дабл – 25 очков, 10 подборов и 5 передач.

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