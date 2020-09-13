"Король" Джеймс установил в НБА сразу два рекорда и вывел "Лейкерс" в финал

"Озерные" впервые с 2010 года пробились в решающую серию Западной конференции

Сегодня утром по киевскому времени в самой сильной баскетбольной лиге мира определился первый финалист Западной конференции. "Лос-Анджелес Лейкерс" не оставили камня на камне от защиты "Хьюстон Рокетс" (119:96) и довели до победы полуфинальную серию со счетом 4:1. А на днях травма Янниса привела к победе его команды в плей-офф.

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Главным "кузнецом" победы "Лейкерс" стал Леброн Джеймс, который собрал 29 очков, 11 подборов и 7 передач. Порой "Король" забивал просто феерические мячи. Смотрите обзор матча 1/4 финала.

При этом Джеймс установил сразу два достижения. Ранее ни один игрок в возрасте 35 лет или старше (36 ему исполнится в декабре) не набирал в среднем за матч 25 очков, 10 подборов и 5 передач на стадии плей-офф.

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Также лидер "Озерных" повторил рекорд легендарного Оскара Робертсона, набрав за 10 матчей одного сезона плей-офф не менее 250 очков, 100 подборов и 80 передач.

Соперником "Лейкерс" в финале Западной конференции будет победитель пары "Клипперс" – "Денвер", где сейчас счет серии 3:2.

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