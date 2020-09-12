216-сантиметровый гигант расплакался в прямом эфире из-за брата пехотинца

Центровой "Майами Хит" ради него не преклонял колено перед матчем

15 сентября "Майами Хит" начнет финальную серию Восточной конференции НБА против "Бостон Селтикс". Накануне центровой "Хит" Мейерс Леонард был приглашен на прямой эфир телеканала TNT. Там гиганту с ростом 216 см устроили трогательный сюрприз. Ранее мы писали, что сильнейшая лига мира признала судейские ошибки в пользу чемпиона.

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Баскетболист "Майами" расплакался прямо во время эфира, увидев брата, Бэйли Леонарда. "Снова сюрприз, братишка, я здесь", — сказал брат Мейерса. Напомним, что Леонард не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата с "Денвер Наггетс". Мейерс остался стоять, приложив руку к сердцу. Он сказал, что таким образом поддержал военных США. Ведь брат баскетболиста — морской пехотинец и воевал в Афганистане.

Мейерс Леонард/Фото Miami HEAT

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"Мой братишка. Может быть, он сильнее меня, больше меня, но я уважаю его больше, чем кого-либо, кто живет на этой планете. Брат — большая личность, с большим сердцем", — сказал Бэйли Леонард в адрес центрового.

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Напомним, что преклонение колена стало одним из символов борьбы с расизмом в США и мире после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. При этом не все спортсмены поддерживают такой жест.

Мы также сообщали, что игрок НБА, не ставший на колено, "сломал" его во время матча и уехал на инвалидной коляске.

Мы также писали, что к Леброну Джеймсу пустили жену, и он тут же установил невероятный рекорд.

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