216-сантиметровый гигант расплакался в прямом эфире из-за брата пехотинца

15 сентября "Майами Хит" начнет финальную серию Восточной конференции НБА против "Бостон Селтикс". Накануне центровой "Хит" Мейерс Леонард был приглашен на прямой эфир телеканала TNT. Там гиганту с ростом 216 см устроили трогательный сюрприз. Ранее мы писали, что сильнейшая лига мира признала судейские ошибки в пользу чемпиона.
Баскетболист "Майами" расплакался прямо во время эфира, увидев брата, Бэйли Леонарда. "Снова сюрприз, братишка, я здесь", — сказал брат Мейерса. Напомним, что Леонард не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед матчем регулярного чемпионата с "Денвер Наггетс". Мейерс остался стоять, приложив руку к сердцу. Он сказал, что таким образом поддержал военных США. Ведь брат баскетболиста — морской пехотинец и воевал в Афганистане.
Читайте также: Так ужасно в НБА еще не играли: антирекорды "Хьюстона" в полуфинале Запада
"Мой братишка. Может быть, он сильнее меня, больше меня, но я уважаю его больше, чем кого-либо, кто живет на этой планете. Брат — большая личность, с большим сердцем", — сказал Бэйли Леонард в адрес центрового.
Напомним, что преклонение колена стало одним из символов борьбы с расизмом в США и мире после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. При этом не все спортсмены поддерживают такой жест.
Мы также сообщали, что игрок НБА, не ставший на колено, "сломал" его во время матча и уехал на инвалидной коляске.
Мы также писали, что к Леброну Джеймсу пустили жену, и он тут же установил невероятный рекорд.
Смотрите, как в этом сезоне завершился Матч всех звезд НБА
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк