Европейское признание. Украинская баскетболистка среди лучших на континенте

Алина Ягупова попала в первую сборную женской Евролиги и претендует на MVP сезона

/ Фото: Коллаж: Сегодня, Euroleague Women

В Украине идет второй месяц войны, но украинские спортсмены продолжают гордо заявлять о себе в Европе и мире.

Лучшая украинская баскетболистка Алина Ягупова в очередной раз подтверждает свой статус и на международном уровне. Вместе со своим клубом турецким Фенербахче она пробилась в финал четырех женской Евролиги. А теперь Ягупову выбрано в первую пятерку лучших баскетболисток сезона.

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Ягупова среди лучших в Европе / Фото: Euroleague Women

Ягупова в составе Фенербахче в этом сезоне Евролиги провела 16 матчей. Украинка играет практически без замен, в среднем находясь на площадке почти 35 минут. За это время Ягупова в среднем набирает 16,2 очка; делает 5,3 подбора и отдает 5,4 передачи за игру.

Алина Ягупова в поединке за Фенербахче / Фото: FIBA

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Алина Ягупова / Фото: FIBA

Кроме этого, Ягупова претендует на звание MVP-сезона (лучшая баскетболистка женской Евролиги). Этот титул Ягупова уже завоевывала дважды – в 2020 и 2021 годах. Таким образом украинка претендует на третье признание подряд.