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Американский тренер сбежал из Украины из-за коронавируса, не проведя ни одного матча

10 октября, 17:23

Елена Павлова Елена Павлова

Старт чемпионата "Николаев" пропустил из-за вспышки Covid-19

Недолгой оказалась карьера в "Николаеве" американского тренера Криса Томаса. Специалист пришел в баскетбольный клуб Суперлиги только летом и уже подал заявление об отставке. Свое решение он объясняет высоким уровнем распространения Covid-19 в Украине и, как следствие, вспышки коронавируса в команде.

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Крис Томас/Фото МБК "Николаев"

Крис Томас/Фото МБК "Николаев"

"В условиях пандемии и непредсказуемости чемпионата Украины я не могу гарантировать выполнение задачи, поставленной передо мной президентом клуба. Я очень сожалею, что по причине болезни ведущих игроков клуб вынужден был пропустить две стартовые игры чемпионата. Я опасаюсь, что ситуация связанная с пандемией будет усугубляться и по этой причине я не оправдаю возложенных на меня надежд. Не в моих правилах быть аутсайдером и я принял трудное для себя решение попросить об отставке", – цитирует Томаса сайт ФБУ.

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В ближайшие дни николаевский клуб объявит об изменениях в тренерском штабе. Отметим, что с американским наставником команда не провел ни одного официального матча, а два первых поединка регулярного чемпионата пропустила из-за вспышки коронавируса в коллективе.

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Крис Томас

Крис Томас

Напомним, что последним местом работы 39-летнего Томаса был японский клуб "Бамбитоус Нара", представляющий второй по силе дивизион чемпионата страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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отставка тренер Суперлига БК Николаев чемпионат Украины по баскетболу
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