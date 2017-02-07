Долгополов проиграл олимпийскому чемпиону на старте турнира в Эквадоре

Вчера, 23:56

В первом круге турнира в Кито лучший украинский теннисит проиграл Радживу Раму

Александр Долгополов. Фото AFP
Александр Долгополов. Фото AFP

Лучший по рейтингу украинский теннисист Александр Долгополов (№67 в мире) проиграл в стартовом матче турнира АТР в Кито (Эквадор)  с призовым фондом $482 060.

В поединке первого круга Долгополов уступил в трех сетах американцу Радживу Раму – серебряному призеру Олимпийских игр 2016 года в миксте. Поединок завершился со счетом 3:6, 7:6, 6:3 в пользу Рама.

теннисист, Александр Долгополов

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Источник:

Сегодня|Спорт

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