Долгополов проиграл олимпийскому чемпиону на старте турнира в Эквадоре
В первом круге турнира в Кито лучший украинский теннисит проиграл Радживу Раму
Лучший по рейтингу украинский теннисист Александр Долгополов (№67 в мире) проиграл в стартовом матче турнира АТР в Кито (Эквадор) с призовым фондом $482 060.
В поединке первого круга Долгополов уступил в трех сетах американцу Радживу Раму – серебряному призеру Олимпийских игр 2016 года в миксте. Поединок завершился со счетом 3:6, 7:6, 6:3 в пользу Рама.
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