Тренер Верняева: "Нам никто не дает золотые слитки"

- Геннадий Людвигович, Япония выделила нашим гимнастам деньги на снаряды. Как мы теперь будем обыгрывать их на ОИ-2020 в Токио?

- С любовью. С улыбкой. Как они нас, так и мы их (смеется). Мы очень их уважаем.



- Шутили, это их мучит совесть за "золото" в многоборье ОИ-2016, которое где-то несправедливо досталось Учимуре, а не Олегу. Вообще, долго помнятся такие моменты, когда ты вроде бы и заслужил, но не получил?

- Таких моментов очень много. У нас Коля Куксенков, по-моему, два раза проигрывал 33 тысячных на чемпионате мира и занимал 4-е место. Олег также два раза был 4-й на мире. Это соревнования, и очень сложно об этом так говорить, причем когда борешься с таким сильным гимнастом, как Учимура, а он великий гимнаст. С ним борьба очень сложная. Нужно быть сильнее на голову.



- Зимние каникулы закончились. Когда снова в бой?

- Первый выезд у нас будет в Исландию, пригласили туда на турнир. Поедем просто попробовать новую программу. Мы в Исландии еще не были, поэтому и согласились – страна-то такая экзотическая. Потом сразу начинается этап Кубка мира в Америке. Потом, через две недели, Штутгарт и Лондон. Вот это будут сейчас три таких серьезных этапа. Будем пробовать, на что мы способны.



- После Олимпиады Олег, как один из двух чемпионов страны, был нарасхват. Сейчас страсти вокруг него немного улеглись?

- Да нет, все такой же разрыв идет, все такая же эйфория. Его все время выхватывают, все время какие-то презентации. Поэтому работать сейчас очень сложно. Идем рывками. Пока так, а там по дороге посмотрим.



- Международная федерация внесла изменения в правила. Как это коснулось программ Олега?

- Меняем все, в том числе и брусья. Изменения не сильные, но они есть. А что такое на подобном уровне вставить один-два элемента? Это очень сложно. Будем усиливать программы, ведь если этого не сделать – ты проиграл.



- У вас работа с Олегом строится с позиции кнута или пряника? Как выстраиваете между собой гармоничные отношения?

- Я всегда говорю, что одно дело за столом, а другое – в зале, когда нужно трудиться. И любой человек где-то срывается, ему трудно. Думаю, и кнута, и пряника. Приходится и его ругать, когда смотрю, а он ничего не делает день-два. Приходится его прижимать, возвращать в рабочее русло.



- Трудно себе представить, что Верняев ничего не делает при тех высотах, что он достиг.

- Ну так все время держать себя на такой планке спортсмену очень сложно. Тренеру этого всегда хочется, но не всегда получается. Вот ты один раз закрываешь на все глаза, второй, а на третий уже надо что-то говорить. Иначе он там и уснет, и ты его оттуда не поднимешь.



- У девушек-гимнасток есть ограничения в питании, чтобы не набирать вес. А у мужчин как?

- Есть. Но Олег сам за этим смотрит. В день соревнований Олег практически не ест. Там шоколадку или что-то такое. В жизни набрал вес, но за счет нагрузок он падает, это нормально. Нельзя все время держать вес, иначе ты сгоришь, у тебя не будет физики. Это делается только на соревнованиях – тогда появляется и легкость, и силы остаются.



- Чем в свое время удивил вас Олег, когда только приезжал с родителями на просмотр?

- Я его видел с детства. Мои ученики боролись с ним – и побеждали, и проигрывали. Поэтому я его знал его с самого начала его восхождения. Да, я видел, что хороший мальчик. Но оценки детям, особенно в маленьком возрасте, я никогда не даю. Потому что пока маленький – очень перспективный, но с каждым годом перспектива уходит. Поэтому никогда не ставлю на детей. Сегодня он может быть самый сильный, но выходит на уровень 18-19 лет – и исчезает.

- Сейчас у нас есть чемпион Верняев. А как обстоят дела с формированием конкурентоспособной команды? Слышала, из Азербайджана вернулся Пахнюк.

- Пахнюку мы дали добро, чтобы он тренировался, но он еще не в команде. Это на будущее, если завоюет место. А удар основной идет сейчас на молодежь. Будет Европа в следующем году, и мы их настраиваем, чтобы там они боролись не за третье место, а за первое. Победить Россию и англичан – вот это задача. Третьими мы уже были, а первыми – никогда. У нас есть потенциал, просто ребят нужно настроить и подготовить.



- А как их потом не растерять? Ты собираешь команду, а потом – раз: Куксенков ушел в Россию, Степко – в Азербайджан.

- Тут все зависит от морально-волевых качеств. Если человек смотрит налево и думает только о том, как заработать, тогда ему нечего делать в нашем спорте, потому что это не тот вид, нам никто не дает здесь золотые слитки. У нас очень жесткий труд, очень маленькая зарплата. И для того чтобы пробиться, не нужно думать о деньгах, а думать о том, как работать. Когда это все придет, тогда, может быть, придут и деньги. А если человек уходит – на него какая надежда? Ну вот ушел Степко, и чем это кончилось? Ничем. А если бы остался здесь, я уверен, он был бы на уровне Олега. Почему к нам на сбор сейчас просятся приехать турки, израильтяне, хотя у нас снаряды такие себе, маты плохие? Потому что у нас обстановка другая. К нам приехали турки, поработали и говорят: "Ух, у вас тут классно! У вас идет работа". Если дать человеку миллион и сказать, мол, давай работай, то никто не будет этого делать. Надо создать условия, атмосферу, чтобы у него к работе появлялся интерес. Ведь сколько есть стран, которые строят классные залы, а гимнастов-то там нет. Та же Россия какие имеет возможности, но сказать, что они супер-супер, то нет. У нас просто людей нет. Если бы у нас по Украине еще были залы. А так у нас еще оборудование времен Очакова и покорения Крыма. Так о чем говорить?



Та команда, которая была на Олимпиаде-2012 в Лондоне, была очень сильная; если бы они остались, то мы бы спокойно боролись. Сейчас хотим создать новую. Сейчас я ставлю приоритет – это команда. Олег уже есть, а команды нет. Но он же один в поле не воин, он и так эту команду вытаскивает один. Если будет таких людей два-три, то это уже команда.



- Мы знаем, что Верняева постоянно старается кто-то переманить. А вас?

- И Олегу предлагали, и мне. Но, если честно, я не разговаривал на эти темы. Мы видели примеры тех, кто уехал, и чем это все заканчивалось. Нам здесь тяжело, но мы делаем свою работу и будем побеждать.



- Дома продолжаете думать о гимнастике или удается переключаться?

- Периодами. Сейчас опять все включилось. Ночью просыпаюсь и думаю, какие надо комбинации, какие новые программы.



- Не могу не коснуться прыжка Радивилова, который сейчас запретили. Что думаете об этом?

- Запретами ничего не добьешься. Сегодня запретили, а завтра эти прыжки все равно начнут прыгать, потому что прогресс идет вперед, меняются снаряды, мостики. Олег тоже начал его пробовать, но когда отменили – чего тогда его делать. The Radivilov – это прыжки будущего. На Олимпиаде его недооценили на балл. Почему? Если его оценить, как следует, то это сразу медаль. А уже ж все выстроены. Все знают, кто где и какую медаль возьмет, потому что за четырехлетие все просматривается, обсуждается. Есть два-три человека на снаряде, и больше никого туда не пускают. И сходу выскочить на этот уровень могут очень редкие люди.