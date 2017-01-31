IAAF пожизненно дисквалифицировала своего чиновника из-за сокрытия допинг-проб россиян

Сегодня, 23:15

Отстраненный чиновник имеет право работать в других легкоатлетических организациях

IAAF пожизненно дисквалифицировала своего чиновника из-за сокрытия допинг-проб россиян

Комиссия по этике Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) пожизненно отстранила экс-заместителя генерального секретаря Ника Дэвиса от детальности в организации.

Данное решение было принято в связи с делом о коррупции в IAAF. Несмотря на отстранение от деятельности в IAAF, Дэвис имеет право работать в других легкоатлетических организациях. Напомним, что Дэвис получил 25 тысяч фунтов на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов на ЧМ-2013.

Также комиссия приняла решение об отстранении менеджера по образованию Джейн Боултер-Дэвис (6 месяцев) и менеджера по медицинским вопросам Пьер-Ива Гарнье (3 месяца), так как сроки отстранений во время разбирательства по делу истекли, оба члена IAAF будут восстановлены в своих должностях уже завтра.
легкая атлетика, допинг, IAAF

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